Гарик Харламов и Кристина Асмус до сих пор не рассказали дочери Анастасии о разводе
Об этом пишет Стархит.
В СМИ ходили слуги, что звезды российского шоу-бизнеса решили развестись после скандальной роли Кристины Асмус в "Тексте".
Но Гарик Харламов уверяет, что он просто разлюбил свою жену.
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Более того, как признается резидент Comedy Club, их дочь Анастасия до сих пор не знает, что родители подали на развод.
«Мы еще не развелись официально. У нас не было какого-то громкого прецедента перед разводом. Все произошло достаточно давно, когда мы с Кристиной поняли, что являемся совершенно разными людьми. Не знаю, как это объяснить. Со временем чувства ослабевают, все уходит, и ты понимаешь: вы из разных миров. В силу того, что мы, слава Богу, интеллигентные люди, нам удалось избежать скандалов. Настя до сих пор не знает, что мама и папа расстались. Мы расскажем ей, но сделаем это деликатно», - уверенно заявил шоумен Гарик Харламов.
По словам юмориста, в детстве он тяжело пережил развод родителей, поэтому не хочет, чтобы его дочь Анастасию постигла такая же судьба.
«Это меня останавливало от радикального шага. Ты смотришь на жену и понимаешь, что все, а потом смотришь на ребенка и говоришь себе, что не будешь делать так, как батя. И все равно это происходит. Но у нас все было не так жестко, как в случае с моими родителями», — подытожил резидент Comedy Club.
Ранее Гарик Харламов признавался, что не может забыть Кристину Асмус.
У себя в Инстаграм комик опубликовал неудачный дубль из сериала «Гусар», в котором он забыл слова.
«Речь гусара своеобразна и запомнить не всегда получалось)) неудавшийся дубль из 10 серии , которая только что была показана вам. Кто смотрел, тот поймёт откуда) пророческий ляп) надеюсь больше не вспоминать про «Текст»))», - подписал Гарик фото, намекнув на то, что не хочет вспоминать скандальный фильм, в котором снялась его бывшая жена.
Напомним, что похудевший Харламов после развода с Асмус расстроил новым заявлением
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