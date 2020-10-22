Гарик Харламов и Кристина Асмус до сих пор не рассказали дочери Анастасии о разводе

Об этом пишет Стархит.

В СМИ ходили слуги, что звезды российского шоу-бизнеса решили развестись после скандальной роли Кристины Асмус в "Тексте".

Но Гарик Харламов уверяет, что он просто разлюбил свою жену.

Более того, как признается резидент Comedy Club, их дочь Анастасия до сих пор не знает, что родители подали на развод.

«Мы еще не развелись официально. У нас не было какого-то громкого прецедента перед разводом. Все произошло достаточно давно, когда мы с Кристиной поняли, что являемся совершенно разными людьми. Не знаю, как это объяснить. Со временем чувства ослабевают, все уходит, и ты понимаешь: вы из разных миров. В силу того, что мы, слава Богу, интеллигентные люди, нам удалось избежать скандалов. Настя до сих пор не знает, что мама и папа расстались. Мы расскажем ей, но сделаем это деликатно», - уверенно заявил шоумен Гарик Харламов.

По словам юмориста, в детстве он тяжело пережил развод родителей, поэтому не хочет, чтобы его дочь Анастасию постигла такая же судьба.

«Это меня останавливало от радикального шага. Ты смотришь на жену и понимаешь, что все, а потом смотришь на ребенка и говоришь себе, что не будешь делать так, как батя. И все равно это происходит. Но у нас все было не так жестко, как в случае с моими родителями», — подытожил резидент Comedy Club.

Ранее Гарик Харламов признавался, что не может забыть Кристину Асмус.

У себя в Инстаграм комик опубликовал неудачный дубль из сериала «Гусар», в котором он забыл слова.

«Речь гусара своеобразна и запомнить не всегда получалось)) неудавшийся дубль из 10 серии , которая только что была показана вам. Кто смотрел, тот поймёт откуда) пророческий ляп) надеюсь больше не вспоминать про «Текст»))», - подписал Гарик фото, намекнув на то, что не хочет вспоминать скандальный фильм, в котором снялась его бывшая жена.

Напомним, что похудевший Харламов после развода с Асмус расстроил новым заявлением

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