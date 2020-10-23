39-летний российский комик Гарик Харламов взбудоражил публику, заставляя томиться в ожидании

Как передает Politeka.net, артист опубликовал у себя в Инстаграм трейлер к новому комедийному сериалу со своим участием "Зона комфорта" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

По сюжету герой Харламова, "застрял" на 15 лет в норвежской тюрьме за контрабанду. Ему приходится общаться с родными и друзьями по скайпу. В частности, одной из первых персонаж Гарика позвонил жене, пытаяясь объяснить эту невероятную ситуацию. Удается герою это с трудом, ведь супруга подозревает его в неверности.

"Премьера на Premier! Не удивляйтесь, это мой новый сериал!!! «Зона комфорта», для тех кому мало «Гусара» ) Осторожно, этот с матом!", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"А без мата уже и не можете работать?"

"Гарик, искреннее и душевное спасибо, Вам, за работу в "Гусаре", очень вовремя👍, его надо показывать на всех каналах, как "вакцинация" от массовой паранойи и истерии. Особенно, медикам нашим! 👍"

"Я думаю это шедевр 😂Будем смотреть"

"Похоже этот сериал Гарик снял от нечего делать когда на карантине сидел две недели"

"Про бурятов хорошо"

"Вот это будет круто👍🏻😂 В предвкушении😂 Гарик вот такие работы, это прям твоё. Гусар вообще не зашёл, ну этот шедевр я чувствую буду пересматривать. Радует что из тебя прёт творчество"

Ранее мы сообщали, Харламов засветил некую Галину на домашнем видео. Комик записывал разговор с мошенниками по телефону, при этом на заднем плане убиралась по дому упомянутая девушка.

"А что это у вас за Галина стирает? и ходит сзади вас", «на голос Яны Кошкиной похоже», «А кто это, кто там ходит?», «Такой классный и простой Гарик посмеялась от души», - отреагировали пользователи.

Напомним, озорная "невеста" Гарика Харламова пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка".

Также Politeka писала, что болеющая Кристина Асмус от души постебалась над Харламовым с разинутым ртом.