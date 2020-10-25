Модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, вбралася в занадто відвертий топік

Модель обожнює демонструвати свої принади у всій красі, повідомляє Politeka.net. Фанати приходять в захват від знімків красуні та роблять репости жарких знімків у своїх групах.

Так, на одній з фан-сторінок з'явилося фото, на якому Квітко ледь не вивалила свій бюст. Зірка позувала в білосніжному топіку з великим декольте.

У сміливому одязі груди моделі ніби розвалилися. Товсті бретельки, здавалося, зараз зісковзнуть з плечей і погляду постануть пишні принади у всій красі.

Не можна не відзначити й довжину одягу, завдяки якій помітний пружний живіт.

Знаменитість одягла сині джинси на високій посадці, які обтягнули її струнку талію і пишні стегна.

Завершили образ різні стильні прикраси, в тому числі і сонячні окуляри.

За три години пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі звернули увагу на достоїнства красуні і написали багато компліментів.

"Ось це краса!", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Анастасія Квітко постала в чорному відвертому купальнику, тонкі бретельки якого спустила з плечей. Маленька лямка обтягнула спину, а бікіні підстрибнуло вище стегон.

"Шовкові" сідниці виглядали просто заворожуюче. При цьому груди зірки красиво випирали.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко позувала в прозорому боді. Дівчина доповнила образ шлейфом і туфлями. Модель стояла на вулиці, відвівши погляд від камери. Анастасія демонструвала свої пишні груди у великому розрізі, а також апетитні ніжки.

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