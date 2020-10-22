Модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, кокетливо спустила с плеч купальник

Звезда поражает красотой пользователей сети, некоторые из них публикуют ее самые жаркие фото в фан-страничках, сообщает Politeka.net, Так, в одной из таких групп появилось архивное фото красотки, где она позирует, опустив ножки в бассейн.

Квитко предстала в черном откровенном купальнике, тонкие бретельки которого спустила с плеч. Маленькая лямка обтянула спину, а бикини подпрыгнуло выше бедер.

"Шелковые" ягодицы смотрелись просто завораживающе. При этом грудь звезды красиво выпирала и, казалось, сейчас выпрыгнет из купальника.

Модель распустила длинные волосы, которые легкой волной прикрыли спинку.

Красивые глаза, пухлые губы, вздернуты носик - красивые черты лица модели не могут оставить равнодушными.

Квитко любовалась сказочной природой.

За час пост собрал более 1500 лайков.

"Суперсладкая девушка", - написал один из пользователей сети.

Напомним, Анастасия Квитко опубликовала сториз, в котором позировала в блузе с огромным вырезом, при этом на ней не было белья.

Грудь едва не выпрыгивала из одежды, но это нисколько не смущало знаменитость и она с гордостью демонстрировала ее. Также Анастасия надела светлые джинсы.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко позировала в юбке и белом топе. Красотка спустила лямки на плечи, делая образ более соблазнительным. Модель в большом декольте показала свой пышный бюст, который прямо выпирал из наряда.

Фанаты посмотрели ролик почти 800 тысяч раз и написали много приятных сообщений, посвященных стилю и фигуре знаменитости.

Напомним, фигуристая русская Кардашьян в кружеве соблазнила диким взглядом

А еще Politeka писала, что русская Кардашьян показала пышные "булочки", приспустив лямки платья

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