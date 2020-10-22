Модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, кокетливо спустила с плеч купальник
Звезда поражает красотой пользователей сети, некоторые из них публикуют ее самые жаркие фото в фан-страничках, сообщает Politeka.net, Так, в одной из таких групп появилось архивное фото красотки, где она позирует, опустив ножки в бассейн.
Квитко предстала в черном откровенном купальнике, тонкие бретельки которого спустила с плеч. Маленькая лямка обтянула спину, а бикини подпрыгнуло выше бедер.
"Шелковые" ягодицы смотрелись просто завораживающе. При этом грудь звезды красиво выпирала и, казалось, сейчас выпрыгнет из купальника.
Модель распустила длинные волосы, которые легкой волной прикрыли спинку.
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Красивые глаза, пухлые губы, вздернуты носик - красивые черты лица модели не могут оставить равнодушными.
Квитко любовалась сказочной природой.
За час пост собрал более 1500 лайков.
"Суперсладкая девушка", - написал один из пользователей сети.
Напомним, Анастасия Квитко опубликовала сториз, в котором позировала в блузе с огромным вырезом, при этом на ней не было белья.
Грудь едва не выпрыгивала из одежды, но это нисколько не смущало знаменитость и она с гордостью демонстрировала ее. Также Анастасия надела светлые джинсы.
Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко позировала в юбке и белом топе. Красотка спустила лямки на плечи, делая образ более соблазнительным. Модель в большом декольте показала свой пышный бюст, который прямо выпирал из наряда.
Фанаты посмотрели ролик почти 800 тысяч раз и написали много приятных сообщений, посвященных стилю и фигуре знаменитости.
Напомним, фигуристая русская Кардашьян в кружеве соблазнила диким взглядом
А еще Politeka писала, что русская Кардашьян показала пышные "булочки", приспустив лямки платья
Также Politeka сообщала, что русская Кардашьян показала всю роскошь "шаров" в крошечном топе