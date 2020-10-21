Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, посветила сочной фигурой в оригинальном купальнике

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появилось фото Квитко, на котором она показала все свои прелести во всей красе.

Девушка наслаждалась хорошей погодой на пляже. На ней был черный купальник, который прикрыл только самое интимное, но открыл взору поклонников пышные формы. Красотка стояла на коленях, выставив напоказ свою «пятую точку». Ее большая грудь еле держалась тонкими полосками ткани. Квитко специально повернулась боком, чтобы показать свой бюст в выгодном свете.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко показала идеальное тело в шелковом мини-платье. Девушка подразнила пышным бюстом, который выглядывал из глубокого декольте. Необъятные прелести привлекали взгляд, чего, видимо, и добивалась звезда. Кроме этого, внимание привлекла длина мини, которая была весьма откровенной. Стройные ножки красовались в стильных босоножках.

Как известно, Анастасия Квитко родом из России. Она начинала свою карьеру модели в Москве, после чего переехала в США, где спрос на такие фигуры, как у нее, намного выше. Девушка собирает огромную аудиторию за счет своих пышных форм.

Напомним, что Анастасия Квитко в ультра-коротком наряде покорила нежностью и глубиной декольте: "Роскошь и любовь".

Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко шаловливо потрясла достоинствами в узком платье: "Вам все маленькое".

Также Politeka писала, что Анастасия Квитко упаковала роскошную красоту в узкую маечку: "Божественная детка".