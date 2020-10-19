Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала роскошный образ в черной кофте

Настя не смущается своего тела, а потому всегда публикует смелые селфи в Инстаграм без малейшего смущения. Девушка всегда хватается формами в довольно стильной одежде, при этом никогда не скрывает ни бюст шестого размера, ни бедра внушительных объемов.

Поскольку чаще всего Квитко появляется на фото именно в бикини или кружевном белье, более скромные образы иногда вызывают даже больший ажиотаж, так как поклонникам попросту непривычно видеть модель в сдержанном облике.

На одном из таких фото она позирует в черной тесной кофте с довольно глубоким декольте, едва выдерживающим формы знаменитости, а также довольно короткой юбке, что с трудом натянута на бедра. Впрочем, столь обтягивающая одежда Насте явно нравится.

Вот как реагируют фанаты модели:

«Ты мой любимый женский стиль 😍 ты мне нравишься, детка 😘; роскошь и любовь🌸🖤🌸; Это слишком красиво; мне нравится такой роскошный изгиб🔥👏; Говорят, что Диснейленд - самое счастливое место на Земле. Ну видимо они никогда не стояли рядом с тобой; Зачем себя так фотошопить? Госпади Боже; Кто знал, что такая красота может существовать. Этот мир никогда не удивляет меня; Я предпочитаю быть блондинкой ... И, кстати, ты никогда не снимаешь селфи??; спереди красотка но сзади дучше бы и не видеть».