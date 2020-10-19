Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала роскошный образ в черной кофте
Настя не смущается своего тела, а потому всегда публикует смелые селфи в Инстаграм без малейшего смущения. Девушка всегда хватается формами в довольно стильной одежде, при этом никогда не скрывает ни бюст шестого размера, ни бедра внушительных объемов.
Поскольку чаще всего Квитко появляется на фото именно в бикини или кружевном белье, более скромные образы иногда вызывают даже больший ажиотаж, так как поклонникам попросту непривычно видеть модель в сдержанном облике.
На одном из таких фото она позирует в черной тесной кофте с довольно глубоким декольте, едва выдерживающим формы знаменитости, а также довольно короткой юбке, что с трудом натянута на бедра. Впрочем, столь обтягивающая одежда Насте явно нравится.
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Вот как реагируют фанаты модели:
«Ты мой любимый женский стиль 😍 ты мне нравишься, детка 😘; роскошь и любовь🌸🖤🌸; Это слишком красиво; мне нравится такой роскошный изгиб🔥👏; Говорят, что Диснейленд - самое счастливое место на Земле. Ну видимо они никогда не стояли рядом с тобой; Зачем себя так фотошопить? Госпади Боже; Кто знал, что такая красота может существовать. Этот мир никогда не удивляет меня; Я предпочитаю быть блондинкой ... И, кстати, ты никогда не снимаешь селфи??; спереди красотка но сзади дучше бы и не видеть».
Мы также писали, что Анастасия умеет удивлять благодаря стильным образам, которые примеряет для модных съемок. Девушка может похвастаться довольно яркой внешностью, поэтому не обделена комплиментами. Так, к примеру, на жарком фото в купальнике с трендовым леопардовым принтом этого года Квитко показала всю роскошь своих форм.
С шестым размером бюста даже скромный наряд может оказаться откровенным, а в данном бикини с открытым дизайном девушка выглядела очень пикантно. Все дело в том, что сам бюст Анастасии скрыть не удалось и тот попросту «выскочил» с тонкой ткани лифа внизу. Впрочем, Настя позировала так, будто это задумано и столь открытый вид совсем ее не смущает.
Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"
А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».
Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов