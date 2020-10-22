Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала нежный наряд после фотосессии

С пышным бюстом шестого размера каждая одежда на девушке выглядит откровенно, ведь подобные формы скрыть очень трудно. Впрочем, модель и не думает прятать достоинства. Настя старается принимать участие в рекламных съемках с одеждой, полностью открывающей обзор на ее формы.

Именно благодаря таким кадрам Квитко стала популярна в Инстаграм. На фан-аккаунтах девушки также часто публикуют кадры, которые сама Настя не показала. Одно из таких фото восхитило сеть. Позируя без лифчика в белом платье-ночнушке, модель выглядела ярко и соблазнительно.

Она склонилась чуть вперед на мягком диване и смогла показать в такой позе не только грудь, но еще и бедра. Очередной светлый образ с ноткой пикантности вызвал бурю из комментариев в сети:

«Симпатичная картинка, ты выглядишь абсолютно красивой и шикарной 💗💗💖; Ты такая красивая 🔥😍; Просто видеть свою красоту делает день счастливым🌹😘; Такая красивая 😬❤️😬; Вы поразительно великолепны ... картина современной ярмарки красоты, свобода от которой захватывает дух во многих смыслах💖; Красивый наряд, я бы обязательно на тебе женился ❤️; как красивая 😍❤️; Очень красиво 😍; Королева красоты; Ты такая красивая; Ух ты очень красивая».

Также на одной из фан-страничек в Инстаграм появилось фото Квитко, на котором она показала все свои прелести во всей красе.

Девушка наслаждалась хорошей погодой на пляже. На ней был черный купальник, который прикрыл только самое интимное, но открыл взору поклонников пышные формы. Красотка стояла на коленях, выставив напоказ свою «пятую точку».

Ее большая грудь еле держалась тонкими полосками ткани. Квитко специально повернулась боком, чтобы показать свой бюст в выгодном свете.

Напомним, что Анастасия Квитко в ультра-коротком наряде покорила нежностью и глубиной декольте: "Роскошь и любовь".

Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко шаловливо потрясла достоинствами в узком платье: "Вам все маленькое".

Также Politeka писала, что Анастасия Квитко упаковала роскошную красоту в узкую маечку: "Божественная детка"