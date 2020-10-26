Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", підкорила ідеальними формами в чорній сіточці

Красуня завоювала серця мільйонів фанатів, пише Politeka.net. Для того, щоб висловити своє захоплення, користувачі мережі створюють фан-групи, де публікують одні з найгарячіших фото кумира.

На одному з останніх знімків красуня постала у великій чорній сіточці, з-під якої виднілася білизна Ольги. Це розбурхувало фантазію фанатів.

Крім того, співачка одягла маленьку спідничку з прозорими вставками, з-під яких проглядалася все та ж сіточка.

Артистка розпустила волосся, і прикривши очі, доторкнулася до стіни рукою. Пишні чорні вії і неяскрава помада відмінно виглядали на обличчі красуні.

"Всім гарного вихідного 🤍 🤍 🤍 🤍", - написали автори поста.

За три години публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Ну, коли ми вже чай будемо пити разом, в сауні?", "Взаємно!!) ", "Шикарно", " Оль, ти в Битві екстрасенсів береш участь? 😂 Розмовляєш з духами в стінах?", "Ти де фото робиш?", "Я від тебе кайфую.👍 🔥 ", "Чудова", " здоров'я вам і вашим близьким. Бережіть себе❤️💐", " і Вам удачі 🔥🔥🔥👍👍😂😂🙌🤣😎😎🔥🔥🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна одягла сіру кофту, яку приспустила і під нею показалася чорна Маєчка з глибоким декольте. З останнього ледь не вистрибував бюст. Красуня лежала на дивані, і здавила руками свої принади, тому вони здавалися ще більше.

Співачка зробила губи "бантиком" і подивилася в камеру.

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