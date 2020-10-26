Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", покорила идеальными формами в черной сеточке

Красотка завоевала сердца миллионов фанатов, пишет Politeka.net. Для того, чтобы высказать свое восхищение, пользователи сети создают фан-группы, где публикуют одни из самых горячих фото кумира.

На одном из последних снимков красотка предстала в крупной черной сеточке, из-под которой виднелось белье Ольги. Это будоражило фантазию фанатов.

Кроме того, певица надела маленькую юбочку с прозрачными вставками, из-под которых проглядывалась все та же сеточка.

Артистка распустила волосы, и прикрыв глаза, дотронулась к стене рукой. Пышные черные ресницы и неяркая помада отлично смотрелись на лице красотки.

"Всем хорошего выходного 🤍🤍🤍🤍", - написали авторы поста.

За три часа публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Ну, когда мы уже чай будем пить вместе, в сауне?", "Взаимно!!)", "Шикарно", "Оль, ты в битве экстрасенсов участвуешь? 😂 Разговариваешь с духами в стенах?", "Ты где фото делаешь?", "Я от тебя кайфую.👍🔥", "Великолепная", "Здоровье вам и вашим близким. Берегите себя ❤️💐", "И вам удачи 🔥🔥🔥👍👍😂😂🙌🤣😎😎🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина надела серую кофту, которую приспустила и под ней показалась черная маечка с глубоким декольте. Из последнего едва ли не выпрыгивал бюст. Красотка лежала на диване, и сдавила руками свои прелести, отчего они казались еще больше.

Певица сделала губы "бантиком" и посмотрела в камеру.

Напомним, босая экс-солистка "Серебро" поиграла прелестями в дорогом авто

А еще Politeka писала, что экс-солистка «Серебро» дерзко оттопырила пятую точку ради летнего удовольствия

Также Politeka сообщала, что экс-солистка "Серебро" в узком купальнике впечатлила бесстыжим видом сзади