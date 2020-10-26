Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала, як відпочиває в ресторані

Так як модель є амбасадором відомого бренду одягу, вона постійно відвідує різні заходи в нових стильних образах і розбурхує виглядом в несподіваних костюмах. Дівчина показує при цьому кожен раз не надто відверті кадри - Гюль одягає сукні з глибокими вирізами, але не більше.

Щоб не переходити межу відвертості, Бахарі підкреслює лише свої груди і не приховує її під кофтинками. У сукні темно-болотного відтінку їй вдалося показати не тільки бюст, але ще і досить витончену талію з пишними стегнами. Спущені з плечей рукава надали трохи більш пікантний вигляд.

"Красивий ангел; дуже красивий. Розкішний образ; дуже гарне вбрання, яке ти майже носиш. Мені подобається цей зелений колір, і матеріал виглядає дуже м'яким, як і ви ........ 💗 ; Bonita princesa; гламурна мода; Ласкаво просимо в philly beautiful ... давайте підключимося 😁; насправді одержима, боже !!; Ти така красива😍 😍; о, мій Бог; Ух ти красива картинка😍 😍; прекрасно, чорт візьми❤️💋 🔥; ви виглядаєте чудово💓 💓 💓».

Також на одному з фото Бахарі видно, що дівчина не соромиться тіла, хоча не показує зайвого. Гюль дозволяє собі лише носити сукні зі сміливими вирізами, яскравих кольорів і з неймовірними розрізами на стегнах через які доводиться знімати білизну.

На знімку, представленому Гюль, видно, що вона вважала за краще цього разу зробити акцент на одному лише бюсті і ляльковому обличчі, на яке завдала занадто зухвалий макіяж. Пухкі губи дівчина підкреслила темним блиском, а очі виділила за допомогою спеціального вечірнього макіяжу.

При цьому можна помітити, що сам наряд Гюль ледь на ній тримається – настільки тісним здається плаття.

"люблю тебе занадто сильно. Дуже приємно дивно красиво; Моя дитинко💋 💋; вау, королева👑 👑 👑; ви виглядаєте просто чарівно! ⚡ ️ ❤ ️ ; перці вищої проби; ти дійсно красива і захоплююча; дівчинка для спокуси😘 😘 💋; це називається небесною спокусою».

Нагадавши, Турецька Кардашьян поклала на стіл свої "апельсинки" в зухвалому декольте

А ще Politeka писала, що турецька Кардашьян засвітила своїх "подружок" в напівпрозорій блузці

Також Politeka писала, що турецька Кардашьян позбавила дару мови в леопардовому купальнику