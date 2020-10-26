Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала, как отдыхает в ресторане

Так как модель является амбассадором известного бренда одежды, она постоянно посещает различные мероприятия в новых стильных образах и будоражит видом в неожиданных костюмах. Девушка показывает при этом каждый раз не слишком откровенные кадры – Гюль надевает платья с глубокими вырезами, но не более.

Чтобы не переходить грань откровенности, Бахари подчеркивает лишь свою грудь и не скрывает ее под кофточками. В платье темно-болотного оттенка ей удалось показать не только бюст, но еще и довольно изящную талию с пышными бедрами. Спущенные с плеч рукава придали брюнетка чуть более пикантный вид.

«Красивый ангел; Очень красивый. Роскошный образ; Очень красивый наряд, который ты почти носишь. Мне нравится этот зеленый цвет, и материал выглядит очень мягким, как и вы ........ 💗; Bonita princesa; гламурная мода; Добро пожаловать в philly beautiful ... давайте подключимся 😁; На самом деле одержимая, боже !!; Ты такая красивая 😍😍;О, мой бог; Ух ты красивая картинка 😍😍; Прекрасно, черт возьми❤️ цветущий сад💋🔥; Вы выглядите великолепно💓💓💓».

Также на одном из фото Бахари видно, что девушка не стесняется тела, хотя не показывает лишнего. Гюль позволяет себе лишь носить платья со смелыми вырезами, ярких цветов и с невероятными разрезами на бедрах из-за которых приходится снимать белье.

На снимке, представленном Гюль, видно, что она предпочла в этот раз сделать акцент на одном лишь бюсте и кукольном лице, на которое нанесла слишком вызывающий макияж. Пухлые губы девушка подчеркнула темным блеском, а глаза выделила при помощи специального вечернего макияжа.

При этом можно заметить, что сам наряд Гюль едва на ней держится – настолько тесным кажется платье.

«люблю тебя слишком сильно. Очень приятно удивительно красиво; Моя детка💋💋;Вау, королева👑👑👑; Вы выглядите просто очаровательно! ⚡️❤️; перцы высшей пробы; Ты действительно красивая и захватывающая; девочка для соблазна😘😘💋; это называется небесным искушением».

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