Семирічні двійнята співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна не перестають бути об'єктом пильної уваги з боку публіки

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зіркової сімейки опублікували фотоколаж, на якому постала маленька Ліза Галкіна і зовсім ще юна Алла Борисівна.

"Ліза і мама 😍", - йдеться в підписі.

І дівчинка, і Примадонна постали в схожих нарядах: в контрастних чорно-білих сукнях в горошок.

Користувачі тут же кинулися обговорювати, чи схожа Ліза на Пугачову, а також їх ступінь спорідненості. Не секрет, що в мережі давно вже сумніваються в тому, що співачка є справжньою мамою двійнят. Існує думка, що діти дійсно від Галкіна, але не від Пугачової: сильна різниця в зовнішності на обличчя.

"Взагалі діти на них не схожі зовсім ну ніяк не придумуйте..."

"У Гаррі одна мати у Лізи інша"

"це вже давно зрозуміло, та й і видно, що А. Б. їм не рідна мати"

"Небо і земля, нічого спільного взагалі, абсолютно різні люди, просто абсурд"

"На іншу тітку схожа, але не на аллу, народжувала симпатична жінка!"

"Ліза прям янголятко 😍 така очаровашка )))"

"Нічого спільного🤔"

"Та ні схожі і дуже"

"Красиві діти у Максима від іншої жінки"

"Різні, взагалі не схожі, а ось Христина схожа на Аллу😊"

"Ліза схожа на жінку, яка її народила, напевно, вона дуже красива!"

"Лізонька красуня! А. Б. нею ніколи не була!"

"Ліза дуже схожа на Аллу, зовні і талановита 😘 😘 😘 "

Раніше ми повідомляли, за однією з версій, яку висунули уважні шанувальники зіркової сім'ї, справжньою мамою двійнят може бути дочка Пугачової співачка Крістіна Орбакайте - мовляв, люб'язно поділилася своїми яйцеклітинами.

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