Семирічні двійнята співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна не перестають бути об'єктом пильної уваги з боку публіки
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зіркової сімейки опублікували фотоколаж, на якому постала маленька Ліза Галкіна і зовсім ще юна Алла Борисівна.
"Ліза і мама 😍", - йдеться в підписі.
І дівчинка, і Примадонна постали в схожих нарядах: в контрастних чорно-білих сукнях в горошок.
Користувачі тут же кинулися обговорювати, чи схожа Ліза на Пугачову, а також їх ступінь спорідненості. Не секрет, що в мережі давно вже сумніваються в тому, що співачка є справжньою мамою двійнят. Існує думка, що діти дійсно від Галкіна, але не від Пугачової: сильна різниця в зовнішності на обличчя.
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"Взагалі діти на них не схожі зовсім ну ніяк не придумуйте..."
"У Гаррі одна мати у Лізи інша"
"це вже давно зрозуміло, та й і видно, що А. Б. їм не рідна мати"
"Небо і земля, нічого спільного взагалі, абсолютно різні люди, просто абсурд"
"На іншу тітку схожа, але не на аллу, народжувала симпатична жінка!"
"Ліза прям янголятко 😍 така очаровашка )))"
"Нічого спільного🤔"
"Та ні схожі і дуже"
"Красиві діти у Максима від іншої жінки"
"Різні, взагалі не схожі, а ось Христина схожа на Аллу😊"
"Ліза схожа на жінку, яка її народила, напевно, вона дуже красива!"
"Лізонька красуня! А. Б. нею ніколи не була!"
"Ліза дуже схожа на Аллу, зовні і талановита 😘 😘 😘 "
Раніше ми повідомляли, за однією з версій, яку висунули уважні шанувальники зіркової сім'ї, справжньою мамою двійнят може бути дочка Пугачової співачка Крістіна Орбакайте - мовляв, люб'язно поділилася своїми яйцеклітинами.
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