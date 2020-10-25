Відома модель Демі Роуз посвітила бюстом в крихітному купальнику

Зірка проводить вже тривалий час на відпочинку, публікуючи найспекотніші кадри, які тільки можна собі уявити, пише Politeka.net.

Цього разу красуня постала в маленькому білосніжному бікіні, з якого вистрибували великі принади.

Маленький купальник натягнувся на тонких бретельках, груди виглядали дуже спокусливо, поблискуючи на світлі. Ймовірно, красуня намазала свої форми лосьйоном для засмаги.

Принади красиво стиснулися і виглядали неймовірно. При цьому на Роуз був і білий пляжний халатик. Прозора тканина навряд чи прикривала плечі зірки.

Не можна не відзначити рівний загар знаменитості, який особливо помітний у другому сторіз. Модель піднесла камеру ближче і похвалилася бронзовою шкірою. Демі посміхнулася і виглядала свіжо і щасливо: "Як перестати заздрити?".

Кадри в сторіз не змогли зібрати коментарі та лайки у відкритому доступі.

Однак, можливо, красуня отримала багато приємних слів в особистому листуванні.

Нагадаємо, Демі Роуз позувала в закритому купальнику з великим декольте і прозорим верхом. Дівчина сиділа на яхті і вивалила розкішну красу перед камерою. Волосся у моделі було розпущеним, що зробило кадр ще більш ефектним.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз грілася під променями сонця, не забуваючи балувати своїх підписників в Instagram.

Красуня для відпочинку вибирає тільки найсміливіші образи і бікіні. Так, зірка постала в крихітному, майже невидимому, бікіні, завдяки яким можна намилуватися пружними сідницями.

Нагадавши, Демі Роуз запаморочила голову своїми безрозмірними " динями "в чорних мереживах:"кращий подарунок на пляжі".

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз з шостим розміром показала, що на землі є рай: потрібний ракурс.

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