Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", поделилась жарким селфи в белье

Деми может похвастаться довольно пышными формами, которые, впрочем, и не думает скрывать. Долгое время девушка комплексовала из фигуры и бюста шестого размера, а затем поняла, как можно принять себя. Она бросила диеты и начала налаживать режим правильного питания, так как здорово подпортила здоровье, фанатически стараясь похудеть.

Теперь Деми с гордостью показывает, как выглядит без диет и упражнений. Девушка не делала пластики, а потому ее естественная красота привлекает все больше внимания в социальной сети. На простом селфи девушка сделал акцент на бюсте в бежевом бра и довольно аккуратным и милым драгоценностям, дополнившим ее образ.

Вот что пишут в сети:

«Твои глаза прекрасны❤️; Красота перегружена🌷⚘⚘⚘😍😚; Буфера до обморока просто; Покахонтас любопытная иностранная красота; Удачи, горячие малышки; Моника Беллуччи?; Ты лиса!; Красивое лицо💖; Почему тебе грустно, дорогая 💖; Так мило и мило; Mamasita hermosa😍; О, как мило !!!; Так горячо; так мило 💐».

Мы также писали, что знаменитая и яркая модель Деми Роуз запомнилась фанатам после скандальных отношений с бывшем парнем Кайли Дженнер. Именно после этого девушку начали называть второй Кардашьян, ведь она якобы похожа на пышнотелую модель такими же формами, темными локонами и внешностью в целом.

Сама Деми с такими высказываниями не соглашается, ведь отмечает, что она пластики не делала и похожа на саму себя. На одном из фото девушка решила восхитить своей естественной красотой, которую все обсуждают.

Роуз позировала в банном халате, соблазнительно приспустив тот до крайности – при малейшем движении тот может упасть с бюста. На голове Роуз также теплое белое полотенце, а сама девушка смотрит в сторону от объектива.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике