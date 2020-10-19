Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала реальный размер бюста в черном бикини

Деми нравится показывать фото с пляжа, поэтому на ее странице в социальной сети Инстаграм как правило очень много фото из отдыха. Девушка обладает яркой внешностью от природы, поэтому не скрывает ее, а наоборот подчеркивает. В этот раз Роуз восхитила стильным селфи на отдыхе.

Не делая акцента ни на чем, кроме бюста, Роуз показала себя лежащей на пляже и сверкающей грудью в черных кружевах. При этом также можно заметить, что на шее девушки красуется аккуратная золотая цепочка, а сама она позирует с макияжем на лице:

«Малышка просто мечта😍😍😍; можно повторять это вечно и сходить с ума😍🔥❤️; Милая малышка ❤️❤️; Выглядит так красиво и роскошно; ты всегда выглядишь очень красиво; мне очень нравится ваш бюст😍😍; Очень хорошо; ваш бюст ушел, ушел, ушел, лол; Прекрасная губа; Главное событие и подарок на пляже, так это она; Не волнуйтесь, вы можете нагреть любую область, в которой вам так жарко; Ты действительно очень красивая женщина».

Также мы писали, что Деми с гордостью показывает, как выглядит без диет и упражнений. Девушка не делала пластики, а потому ее естественная красота привлекает все больше внимания в социальной сети. На простом селфи девушка сделал акцент на бюсте в бежевом бра и довольно аккуратным и милым драгоценностям, дополнившим ее образ.

Вот что пишут в сети:

«Твои глаза прекрасны❤️; Красота перегружена🌷⚘⚘⚘😍😚; Буфера до обморока просто; Покахонтас любопытная иностранная красота; Удачи, горячие малышки; Моника Беллуччи?; Ты лиса!; Красивое лицо💖; Почему тебе грустно, дорогая 💖; Так мило и мило; Mamasita hermosa😍; О, как мило !!!; Так горячо; так мило 💐».

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике