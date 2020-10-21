Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", примерила необычный образ

Деми Роуз решила показать непривычный для себя образ. Чаще всего звезда показывает фото в социальной сети Инстаграм, на которых позирует в одном купальнике или кружевном белье. Так как модель не любит скрывать свое тело, большинство из нарядов девушки с глубокими декольте, вырезами на бедрах или слишком открытые.

На одном из фото Роуз продемонстрировала, как пишут поклонники, бунтарский нрав, ведь примерила латексные брюки на шнуровке до самой талии, а также надела бежевую майку на тонких лямках с смелым вырезом на бюсте.

Ярко улыбаясь в объектив, Деми слегка склонилась вперед и как бы показала тем самым свою грудь во всей красе. Вот что пишут в сети по поводу увиденного:

«Ты такая красивая❤️😍; Ты такая красивая, детка; С таким количеством комментариев, что я могу сказать вам Ангел; икона красоты 😍💏; Ужасный наряд, но ты такой горячий, что заставляешь все выглядеть хорошо ...; Вы абсолютно великолепны, Деми. 👀 потрясающе на этой картинке 🔥🔥🔥😍x; Хорошенькая; о, классно; Выглядит красиво; Вы прекрасно выглядите; она аж светится, потрясет такое любого❤️; Мне нравятся твои вещи» Деми чертовски забивает».

Мы также писали, что Деми нравится показывать фото с пляжа, поэтому на ее странице в социальной сети Инстаграм как правило очень много фото из отдыха. Девушка обладает яркой внешностью от природы, поэтому не скрывает ее, а наоборот подчеркивает. В этот раз Роуз восхитила стильным селфи на отдыхе.

Не делая акцента ни на чем, кроме бюста, Роуз показала себя лежащей на пляже и сверкающей грудью в черных кружевах. При этом также можно заметить, что на шее девушки красуется аккуратная золотая цепочка, а сама она позирует с макияжем на лице.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике