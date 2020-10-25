19-річна починаюча модель та співачка Соня Євдокименко, внучка поп-легенди Софії Ротару, викликала ажіотаж несподіваними кадрами

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала нові "сторіз" в Instagram, на яких постала на природі, серед осінніх дерев і, швидше за все, в компанії з коханою людиною.

Так, щаслива Соня в джинсовій курточці робила селфі під багряним кленом, посміхаючись і кривляючись на камеру, коли несподівано поруч з нею "намалювався" високий чоловік у білій футболці і коричневій курточці. Він з посмішкою обійняв онуку Ротару за плечі, привернув до себе і ніжно поцілував.

Судячи з щасливої посмішки Євдокименко, вона насолоджується часом, який проводить разом з новим залицяльником. Правда, ні імені, ні якої б то не було інформації про нову пасію Соня не розголошує.

Рік тому, нагадаємо, мережу сколихнула новина про те, що 18-річна Соня закрутила роман із французьким мільйонером і цінителем мистецтва Марко Дюменілом.

Про молоду людину було відомо те, що у нього власний бізнес і гараж з дорогих іномарок. А також, що він регулярно відпочиває на кращих курортах Лазурного узбережжя.

Марко охоче ділився в соцмережі фото з Євдокименко, хоч сама дівчина намагалася не афішувати Їхні стосунки.

Судячи зі снімків в Instagram Марко, пара багато подорожувала разом. Зокрема, вони "обстежили" Париж, побувавши в місцевих музеях.

"Дивовижна дівчина", - писав Дюменіл під одним з фото з Сонею.

Більш того, стало відомо, що з мільйонером вже встигла познайомитися сім'я юної моделі, на чолі з відомою бабусею. Зустріч відбулася в Лондоні.

Нагадавши, зухвала внучка Ротару показала майстер-клас на рингу, бабуся може бути спокійна.

Як повідомляла Politeka, вічно молода Софія Ротару засвітила всю свою сім'ю на святі.

Також Politeka писала, що сяюча внучка Софії Ротару поділилася радісною звісткою.