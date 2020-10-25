"Такої приголомшливої краси я ще не бачив!"

Українська співачка і ведуча шоу «Танці з зірками» Тіна Кароль вразила жарким образом, засвітивши свої принади

Як передає Рoliteka.net, знімок, який розбурхав громадськість з'явився на фан-сторінці артистки в мережі.

Тіна Кароль в чорній сукні з мереживною вставкою на животі і грудях красується перед дзеркалом. Під таке вбрання звичайний бюстгальтер не одягнеш.

Волосся співачки акуратно укладені. Образ доповнює макіяж з акцентом на очі.

Відзначимо, в кадр також потрапила стиліст співачки Ольга Ревуцька.

Користувачі Мережі не змогли пройти повз таких кадрів. Відкритий вигляд просто заворожив фанатів зірки.

"Чудовий образ, королева», «Образ нереальний просто😍", " чудовий образ. Найкрасивіша", "Просто кайф, вогонь, шик😍❤️ красоточка, як і завжди«," такої приголомшливої краси я ще не бачив! Якби вона ще й відпочивала, була б взагалі, як відображення космосу", "шикарна красуня», «лялечка», «це просто розрив», «Немає слів», "сукня божевільна просто, образ нереальний", - захоплюються в мережі.

Нагадаємо, ненафарбована Тіна Кароль показала себе справжню і затьмарила всі квіти в саду.

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