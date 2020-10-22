Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила чувственным образом, который показала во время своего концерта

Тина Кароль в связи с карантином практически не выступает и поэтому уделяет свободное время работе над презентациями новых музыкальных композиций. Так, недавно артистка выпустила трилогию «Найти своих», в которую вошли три песни из нового альбома.

В этом году также звезда отмечает 15-летие своей музыкальной карьеры, поэтому особое внимание Кароль уделяет работе над музыкальными клипами. На фан-аккаунтах тем временем активно публикуют лучшие последние выступления звезды. Тина неоднократно меняла имидж и образ резкой бунтарки и вечерней дивы пришелся по вкусу многим поклонникам.

Тина предстала на сцене в черном тесном костюме без принтов и исполнила один из лучших воих хитов, покрутившись на стуле:

«не хочу нагнетать. все рано или поздно заканчивается; Вау😍 талановито!; Вау😍🙌🏻; Прекрасно❤️💔; Ну любовь просто 💔😻; Ну шедевр💔; Я хочу чтоб ты почувствовала , какого это 💔💔💔».

Как известно, месяц назад звезда снялась в специальной фотосессии для сентябрьского номера Vogue UA. Тина постаралась на славу, ведь решила не только сменить имидж, но и впервые за долгое время снялась в более открытой и пикантной фотосессии.

Так, съемку с Тиной для сентябрьского номера провели в Нью-Йорке, автором которой стал Грег Суолс, которому позировали Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Кэти Перри.

На фото звезда позировала в одном лишь светлом свитерке и прикрывшись простыней в такой же белоснежной постели. Звезда пошла на риск, впервые снимаясь в чем-то столь откровенном. Как правило, звезда вообще не устраивает откровенных съемок и не оголяется на публику.

«Мой первый день без красок. Я целый день однааа🤤; Hot baby! 🔥; Сильно красивая 😍; Oh my god...Слишком Hot😍🔥;Ах, как это красиво 🤩; Паша, давай уже новые фотографии 🖤Повторяешься )); мамочки родные😻🔥; Прекрасная 😍».

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