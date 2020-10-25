Тина Кароль появилась на сцене вместе с Даном Баланом, восхитив чувственностью

На кадрах Дан и Тина стоят вместе. Красотка в блестящем платье, а певец в черном костюме. Пара обнимается и завораживает нежностью. Кадры получились очень нежными и соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Какие они красивые", - подписано фото.

Фанаты посмотрели ролик более 25 тысяч раз и написали комментарии:

"Отвал всего", "Они вместе?", "Песня?", "Тина очень красивая, а он не очень".

Сообщалось, что популярная украинская певица Тина Кароль похвасталась "любимой женщиной", за которую болеет на танцах.

Тина Кароль является неизменной телеведущей известного шоу «Танці з зірками», поэтому каждый ее выход на сцену поражает фанатов. Певица старается позировать в изысканных нарядах каждый раз и получает сотни комплиментов в ответ. При этом не обходится и без пикантных моментов на съемке.

Мы сообщали, что мама популярного певца Дана Балана показала таланты своей маленькой родственницы.

Женщина разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" подборку роликов с племянницей Элизой (чтобы посмотреть полное видео, скрольте страницу до конца). На кадрах девочка в джинсах и розовой толстовке резвится во дворе частного дома.

Напомним, ненакрашенная Тина Кароль показала себя настоящую и затмила все цветы в саду

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