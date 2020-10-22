Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила фигурой в чем мать родила

Как пишет Politeka.net, оригинальный пикантный снимок появился на фан-странице артистки в Инстаграм. Тина сидела на полу без одежды. Ее тело украшали только длинные черные перчатки с вышивкой. Кароль сидела, скрестив ноги и руки, таким образом, прикрыв все интимные места. Тем не менее, снимок выглядел очень ярко и соблазнительно. Это был кадр для нового альбома певицы.

«Доброе утро. Прекрасного осеннего дня!», - подписали фото авторы аккаунта.

За несколько часов пост собрал почти 1,5 тысячи лайков. В комментариях ей оставили несколько комплиментов.

«Змеиный наряд», «Доброе утро. Всем хорошего дня, отличного настроения и удачи», «Ты прекрасна», «Супер», «Сладкая девочка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль восхитила фигурой в ярко-красном платье, в котором она появилась на одном из эфиров шоу «Танцы со звездами». Певица обожает наряжаться в откровенные наряды, чтобы порадовать публику своим внешним видом.

Отметим, что ярко-красное платье было достаточно скромным для Тины, которая предпочитает глубокие декольте. Оно выгодно подчеркнуло соблазнительную фигуру исполнительницы.

Напомним, что "запухшая" Кароль на фоне слухов о беременности удивила изменениями в фигуре: "Тиночку что-то разносит".

Как сообщала Politeka, редкие фото маленьких Тины Кароль и Дана Балана потрясли украинцев: "Божечки, реально похожи".

Также Politeka писала, что Кароль засветила лицо без косметики, поразив внешним видом: «Макияж превращает в тетку».