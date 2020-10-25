«Такой потрясающей красоты я еще не видел!"

Украинская певица и ведущая шоу «Танці з зірками» Тина Кароль восхитила жарким образом, засветив свои прелести

Как передает Рoliteka.net, снимок, который взбудоражил общественность появился на фан-странице артистки в Сети.

Тина Кароль в черном платье с кружевной вставкой на животе и груди красуется перед зеркалом. Под такой наряд обычный бюстгальтер не наденешь.

Волосы певицы аккуратно уложены. Образ дополняет макияж с акцентом на глаза.

Отметим, в кадр также попала стилист певицы Ольга Ревуцкая.

Пользователи Сети не смогли пройти мимо таких кадров. Открывшийся вид просто заворожил фанатов звезды.

«Великолепный образ, королева», «Образ нереальный просто😍», «Великолепный образ. Самая красивая», «Просто кайф, огонь, шик😍❤️ красоточка, как и всегда», «Такой потрясающей красоты я еще не видел! Если бы она еще и отдыхала, была бы вообще, как отражение космоса», «Шикарная красотка», «Куколка», «Это просто разрыв», «Нет слов», «Платье безумное просто, образ нереальный», - восхищаются в Сети.

Напомним, ненакрашенная Тина Кароль показала себя настоящую и затмила все цветы в саду.

А еще Politeka сообщала, что угрюмая Кароль в черном костюме задала жару на концерте.

Также Politeka писала, что раздетая Тина Кароль показала эталон соблазна, ничего лишнего.