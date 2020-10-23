Популярная украинская певица Тина Кароль показала нежный и естественный образ дома
Артистка умеет привлекать внимание к себе на странице в социальной сети Инстаграм. Красная помада и уложенные волнами волосы ― визитная карточка Тины Кароль, благодаря которой звезду узнают на каждом фото. Не так давно звезда даже выпустила собственную помаду с данным оттенком для поклонниц.
Примечательно то, что в повседневной жизни певица часто появляется без макияжа. На фан-аккаунте звезды недавно также был представлен милый ролик, на котором звезда показала себя именно в таком простом и естественном виде.
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Тина позировала в собственном саду, любовалась погодой и показала также свою цветущую розовую розу. Без макияжа звезда выглядела очень по-домашнему и мило, что отметили фанаты:
«Красуня ❤️; Роза с розами; Куколка любимая!!! Как жк хочется тебе поделать огромного человеческого счастья И настоящей любви!!! а также, плод этой неимоверной любви, девчушечку, такую же прекрасную, как и мамочка!!! дай-то бог!!! пусть всевышний благоволит к такому прекрасному человечку, как тиночка кароль, танюшке!!!».
Мы также писали, что Тина Кароль в связи с карантином практически не выступает и поэтому уделяет свободное время работе над презентациями новых музыкальных композиций. Так, недавно артистка выпустила трилогию «Найти своих», в которую вошли три песни из нового альбома.
В этом году также звезда отмечает 15-летие своей музыкальной карьеры, поэтому особое внимание Кароль уделяет работе над музыкальными клипами. На фан-аккаунтах тем временем активно публикуют лучшие последние выступления звезды. Тина неоднократно меняла имидж и образ резкой бунтарки и вечерней дивы пришелся по вкусу многим поклонникам.
Тина предстала на сцене в черном тесном костюме без принтов и исполнила один из лучших воих хитов, покрутившись на стуле:
«не хочу нагнетать. все рано или поздно заканчивается; Вау😍 талановито!; Вау😍🙌🏻; Прекрасно❤️💔; Ну любовь просто 💔😻; Ну шедевр💔; Я хочу чтоб ты почувствовала , какого это 💔💔💔».
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