Зірка виглядає шикарно, як завжди

Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX)

Відома красуня опублікувала відео, демонструючи свій жаркий образ, пише Politeka.net. Модель активно порухалася під музику, підспівуючи пісні. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Брюнетка блиснула соковитими формами в майже невидимому купальнику. Крихітне бікіні обтягнуло великі груди двома трикутними клаптиками тканини. Найтонші бретельки натягнулися на грудях, і потягнулися за потилицю.

Від кожного руху груди знаменитості красиво підстрибували і приманювали погляд. При цьому Кассандра ніби змія звивалася на камеру, рухаючи пружними сідницями. Вона натягнула вище стегон тонкі бретельки плавок, зав'язані на бантиках. Здавалося, один незручний рух, і крихітні плавочки злетять з зірки.

При цьому модель зробила високий пучок з волосся, тим самим воно не заважало, не приховуючи нічого зайвого.

Після жарких танців Сьєнега стрибнула у воду басейну, послизнувшись.

"О, боже мій! ВИ БАЧИЛИ ЦЕ ?! 🤣 ", - написала Сьєнега.

За дві години пост зібрав понад 1500 переглядів і багато коментарів. Користувачі мережі написали приємні слова моделі.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега позувала в прозорому мереживному вбранні з величезним декольте. Можна побачити пишний бюст дівчини, який виявився не закритий білизною. Кассандра на декількох кадрах спробувала показати найапетитніші місця.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега з'явилася повністю оголеною.

Відповідне фото модель опублікувала в сторіз свого Instagram. Красуня позувала голою, навіть не намагаючись прикритися. Також зірка одягла чорну, хутряну шапку.

Нагадавши, Кассандра Сьєнега з "Playboy" вразила соковитими видами в одній хутряній шапці

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