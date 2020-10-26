Звезда выглядит шикарно, как всегда

Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX)

Известная красотка опубликовала видео, демонстрируя свой жаркий образ, пишет Politeka.net. Модель активно подвигалась под музыку, подпевая песне. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Брюнетка блеснула сочными формами в почти невидимом купальнике. Крохотное бикини обтянуло большую грудь двумя треугольными лоскутками ткани. Тончайшие бретельки натянулись на груди, и потянулись за затылок.

От каждого движения грудь знаменитости красиво подпрыгивала и приманивала взгляд. При этом Кассандра будто змея извивалась на камеру, двигая упругими ягодицами. Она натянула выше бедер тонкие бретельки плавок, завязанные на бантиках. Казалось, одно неловкое движение, и крохотные плавочки слетят со звезды.

При этом модель сделала высокий пучок из волос, тем самым они не мешали, не скрывая ничего лишнего.

После жарких танцев Сьенега прыгнула в воду бассейна, поскользнувшись.

"О, боже мой! ВЫ ВИДЕЛИ ЭТО ?! 🤣 ", - написала Сьенега.

За два часа пост собрал более 1500 просмотров и много комментариев. Пользователи сети написали приятные слова модели.

Напомним, Кассандра Сьенега позировала в прозрачном кружевном наряде с огромным декольте. Можно увидеть пышный бюст девушки, который оказался не закрыт бельем. Кассандра на нескольких кадрах попыталась показать самые аппетитные места.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега появилась полностью обнаженной.

Соответствующее фото модель опубликовала в сториз своего Инстаграм. Красотка позировала голой, даже не пытаясь прикрыться. Также звезда надела черную, меховую шапку.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" поразила сочными видами в одной меховой шапке

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" вывалила свой срам в прозрачном топе

Также Politeka сообщала, что мокрая Кассандра Сьенега из "Playboy" поиграла своими сочными местами в мини-бикини