"Що вона робить зі своєю зовнішністю - це пекло"

42-річна співачка Ані Лорак викликала фурор свіжими кадрами зі спортзалу

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в чорному комбінезоні в обліпку, який вигідно підкреслив всі її апетитні округлості.

Ненафарбована боюнетка зав'язала волосся в хвостик й позувала поруч з тренажером, а на іншому кадрі безпосередньо на ньому, повернувшись до камери спиною. Співачка енергійно попрацювала на камеру, продемонструвавши результат "ззаду".

"У новий день з новими силами!", - підписала знімки Лорак.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Фігуриста Кароліна деяких довела до екстазу, інші ж звернули увагу на її неприродність.

"Фігура - відпад 🔥"

"Яка фігура, талія 🔥 Розумниця, завжди у відмінній формі і на позитиві, мотиватор всіх дівчат ❤️"

"Я люблю ані, але те, що вона робить зі своєю зовнішністю - це пекло"

"Тільки набагато не худни ти мені такою подобаєшся 😍"

"Відпочивайте побільше, тростиночка 😂 бережіть себе ❤️"

"у вас шикарна фігура 😍"

"Молодець, понтушниця"

"Шикарні груди і попа"

"Спершу здалося, що на фото Кейт Бекінсейл 😎" - "фотошопа або фільтрів просто мало, а так була б вилита кейт 👌"

"Щось самі на себе не схожі" - "накачане, роздуте обличчя, набряклість є, на себе не походить, треба ж, так спотворювати себе" - "вічні фільтри на фото..."

Раніше ми повідомляли, фото Лорак поруч зі співачкою Настею Каменських і репером Потапом викликало в мережі ажіотаж. Ані показала себе в короткій кремовій сукні з двома рядами гудзиків, розпустивши волосся.

"Яка класна фотографія💥 зірки українського шоу-бізнесу! Найталановитіші🔥", - підписали фото у фан-групі. "І найкрасивіші...😍 ❤ Кароліна най!! ❤️❤️❤️🙌🙌🙌👏👏👏 😍😍😍😍", – відзначили в коментарях фоловери.

Нагадаємо, що сяюча Ані Лорак в кольорах повідомила радісну новину, Каменських не стрималася: "вітаю!».

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак здивувала величезним бюстом у непристойному декольте: "П'ятого розміру?".

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