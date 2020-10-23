Известная украинская исполнительница Ани Лорак любит эпатировать публику неожиданными выходками

Так и сейчас певица удивила поклонников, сообщает Politeka со ссылкой на одну из многочисленных фан-групп знаменитости в Инстаграм.

На снимке Ани стоит между другими звездами отечественной эстрады – Настей Каменских и ее супругом Потапом. На ней – короткое кремовое платье с двумя рядами пуговиц, волосы девушки распущены.

Настя – в короткой кожаной юбке и черной блузке без рукавов, Потапу, неверное, холодно, в отличие от легко одетых спутниц продюссер одет в свитер с оленями.

"Какая классная фотография💥 Звезды украинского шоу-бизнеса! Самые талантливые🔥", – подписали фото в фан-группе.

Фанаты оценили снимок, поставив лайки и оставив комментарии.

"И самые красивые...😍❤ 👍👍👍 Каролина самая!! ❤️❤️❤️🙌🙌🙌👏👏👏 😍😍😍😍 ", – написали фолловеры.

Ранее мы писали, что Ани Лорак показала, как преобразилась после заявления о похудении.

Во время карантина звезда похудела и набрала лишние килограммы. Скрывать это она также не стала, заявив, что начала активно работать над собой и стараться сбросить все, что набрала.

«Регулярно занималась спортом, но холодильник же рядом. Чуть-чуть подкусывала вечером, после семи. Чипсы, печенье разное – не могла устоять», - рассказала месяц назад певица.

Немногим ранее бурное обсуждение и осуждение певицы появилось под видео-анонсом ее съемки для модного журнала. Лорак позировала в разных роскошных нарядах. На видео попали самые интересные моменты съемки.

«Красивая съёмка для обложки журнала», - подписала ролик звезда.

Напомним, что сияющая Ани Лорак в цветах сообщила радостную новость, Каменских не сдержалась: «Поздравляю!».

Как сообщала Politeka, Ани Лорак удивила огромным бюстом в неприличном декольте: "Пятого размера?".

Также Politeka писала, что опухшая Лорак удивила кукольным видом во время интервью: "Умная, когда молчит".