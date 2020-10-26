Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, спокусила своїми неймовірними формами

Зірка демонструє неймовірні форми, які неможливо забути, передає Politeka.net. Цього разу модель вирішила згадати, як проводила відпочинок в теплих краях.

Модель опублікувала спекотне фото в блискучому купальнику. Олівія позувала в топі з довгими рукавами з приспущеними плечима.

Зірка одягла плавки, натягнувши їх вище стегон, підкресливши ідеальні форми. Завершили образ різні прикраси, в тому числі бірюзові сережки і намисто.

Калпо розпустила волосся і дивилася в камеру, посміхаючись.

Від форм знаменитості не можна відірватися. Тонка талія, пружний животик, пишні груди - хіба можна виглядати красивіше.

"Пляж, бікіні і відсутність кричущого малюка - зараз звучить дуже добре", - написала Олівія.

Варто відзначити, що Олівія зараз проводить час з маленькою дитиною, яку народила близька людина.

За 12 годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі позитивно оцінили фото Олівії і написали їй багато приємних коментарів.

"Ням-ням", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Олівія Калпо постала в чорному бікіні. Модель розслабилася на шезлонгу, витягнувшись під променями сонця. Зірка ледь не впустила груди, які стиснулися.

Тонка талія, сталевий прес, ідеальний бюст - в цьому тілі все ідеально.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо постала в чорно-білій сукні з глибоким декольте. Видно, що красуня не одягала білизни, щоб не псувати вигляд.

Коротка довжина дозволила розглянути спокусливо стрункі і довгі ніжки.

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