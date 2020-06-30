Модель Оливия Калпо, которая получила титул "Мисс Вселенная 2012", показала смелый образ, удивив фанатов

На фото Оливия позирует в шикарном платье, которое было в пол. Калпо дополнила образ поясом на талии, где и заканчивалась огромная зона декольте. Как можно заметить, девушка не любит носить белье, зато не стесняется демонстрировать свои соблазнительные персики, которые можно увидеть на фото. Красотка снимала себя на телефон, позируя перед зеркалом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Этот халат - самое дополнительное, на что я положила руки, но я тут для этого", - написала красотка.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Хотела бы я позволить себе этот халат", "Люблю это", "Захватывающая", "Реальная барби", "О, Боже мой, так великолепно".

Сообщалось, что Оливия Калпо устроила жаркие танцы с подругой.

Модель предстала в топе на тончайших бретельках, с декольте и большими вырезами по бокам. Под столь откровенным топом, вероятно, не было белья. Модель активно двигалась, едва не выронив из одежды свои пышные прелести.

Ранее мы сообщали, что Оливия Калпо решила поздравить подругу с днем рождения.

Так, на одном из фото Оливия позировала в белом облегающем платье с большим декольте и вырезом в районе стройных ножек. Подруга Калпо также позировала в длинном блестящем платье. Обе выглядели очень горячо, просто: "Огонь!".

Напомним, раздетая "Мисс Вселенная" Оливия Калпо поиграла "сахарными" местами в прозрачном наряде

А еще Politeka писала, что "Мисс Вселенная" Оливия Калпо задрала топик и сверкнула сочными местами

Также Politeka сообщала, что "Мисс Вселенная" Оливия Калпо без белья раскинула ноги в мини-шортах



