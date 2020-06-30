Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала, как проводит время со своим возлюбленным

Красотка нередко публикует жаркие фото в своем Инстаграм и неоднократно показывала своего бойфренда, пишет Politeka.net. В этот раз сладкая парочка устроила себе романтическую встречу на яхте.

Модель сделала себе игривый хвостик, а также надела очки от солнца.

Калпо отдыхала в белом купальнике, лифчик которого натянулся на груди и подчеркнул их объемы. Пикантный разрез посередине придал образу еще большей соблазнительности. Плавки держались на тоненьких бретельках, не прикрывая ничего лишнего.

Красотка надела яркую рубашку, видимо, чтобы не сгореть на солнце.

Кроме длинных ног и красивой груди, нельзя не обратить внимания на стальной пресс модели. Живот Мисс Вселенной напрягся и она посветила кубиками.

Молодой человек, с которым Оливия целовалась, также выглядел отлично.

"Ты завоевал меня жареным куриным сэндвичем ❤️🥪", - написала Калпо.

За 10 часов пост собрал более 170 тысяч лайков и много комментариев.

Напомним, Оливия Калпо отдыхала с друзьями и решила вдоволь навеселиться. Модель предстала в топе на тончайших бретельках, с декольте и большими вырезами по бокам.

Звезда на видео подпрыгивала, двигала бедрами и даже станцевала тверк. Она улыбалась и выглядела счастливой и довольной.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо позировала в белом платье в пол. Модель грациозно разместилась сверху дивана, а образ дополнила шикарной прической. Можно легко заметить, что под нарядом у девушки ничего нет.

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