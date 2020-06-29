Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, устроила жаркие танцы с подругой

Звезда отдыхала с друзьями и решила вдоволь навеселиться, пишет Politeka.net. Модель предстала в топе на тончайших бретельках, с декольте и большими вырезами по бокам. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Под столь откровенным топом, вероятно, не было белья. Модель активно двигалась, едва не выронив из одежды свои пышные прелести.

Кроме того, на Калпо были мини-шорты, которые также добавившие ее образу откровенности. Модель была на каблуках.

Оливия подпрыгивала, двигала бедрами и даже станцевала тверк. Она улыбалась и выглядела счастливой и довольной.

Данное видео было обнародовано в одной из групп. посвященной звездам.

"Когда вы делаете тест ДНК и узнаете, что вы на 1% латина", - подписали авторы публикации.

За 15 часов кадры собрали более 15 тысяч лайков и немного комментариев, в основном, в виде смайликов.

"Конфетка", - написал один из комментаторов.

Напомним, Оливия Калпо предстала в соблазнительном виде - в купальнике салатового цвета.

Цвет и фигура звезды сразу привлекают внимание. Лифчик прикрыл грудь красотки, имея посередине тонкую лямку, которая придала образу еще большей соблазнительности.

Ранее мы писали, что Оливия Калпо шла по улице в туфельках- лодочках, которые подчеркнули стройность ножек.

Тугая кожа натянулась на пышных прелестях модели, а также выделила ее очень стройную талию.

Напомним также, что Оливия Калпо предстала в белом платье на тонких бретельках. Большие вырезы по бокам были настолько откровенным, что грудь едва не вываливалась из них.

Напомним, самая красивая женщина планеты Оливия Калпо взбудоражила «проукраинским» номером: «горячая смуглянка»

Как сообщала Politeka, Мисс Вселенная Оливия Калпо сводит с ума горячими фото: «Вы заставляете меня…»

Также Politeka рассказывала, что у горячей «Мисс Вселенная» Оливии Калпо развязался купальник на пляже: «Папа будет в бешенстве!»