28-річна актриса Анастасія Шульженко, яка заявила про роман з одруженим на Наташі Корольовій Тарзаном, здивувала перетворенням

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала себе з яскравим макіяжем за цікавим заняттям.

Так, Анастасія позувала в студії перед мікрофоном.

"Скоро буде💣 💣 💣", - повідомила коханка 50-річного стриптизера Тарзана.

Як відомо, Шульженко вирішила непогано заробити на скандалі навколо свого імені, відвідуючи різні ток-шоу і даючи інтерв'ю з приводу своїх відносин з чоловіком співачки Наташі Корольової. Тепер же, очевидно, актриса вирішила заспівати.

Користувачі не змогли пройти повз такої новини й почали коментувати. Варто відзначити, думки розділилися: одні підтримали Анастасію, інші ж відверто познущалися:

"Це буде трек коханка на 200%?! 😅"

"Ой, все зрозуміло, і вона заспівала...))))))"

"Цирк! Не смішіть людей😂"

"Думаю у Насті вийде не гірше ніж у Наташі"

"Дівчина, яка домагається правди. Звинуватити в крадіжці це понад нахабство. Сподіваюся вона поставить на місце цю сімейку. 👌"

"Вона ще й співає ☺️"

"Нічого, коли небудь і у тебе мужика відведуть. Потім зрозумієш як це руйнувати чужу сім'ю. Тарзан не краще, але і ти убога. Ти і мезинця Корольової не стоїш. Пісні напевно страждальницькі вирішила співати 😂"

"Все було зрозуміло з самого початку!! вона готова на все заради грошей і становища!!"

"Красуня!!! ..куди старенькій Корольовій до тебе..., Я Тарзана розумію... не встояв..перед такою спокусою..."

"Ну тепер і ця заспівала! Абзац! Приїхали!"

"Чекаємо, де можна буде побачити? Мені щось підказує, що у Вас вийде краще, ніж у Корольової 😁 👏 "

Раніше ми повідомляли, Шульженко викликала фурор пікатним фото з Тарзаном, яке опублікувала в Instagram.

"Чому ніхто вперто не хоче чути, що я все оприлюднила тільки після того, як оголосили про неіснуючу пропажу, у мене не було іншого вибору, мене звинуватили в тому, чого я не робила і могли дати термін!.. Якщо виходити з цієї логіки, то там не вистачає тільки однієї фотографії!!! Насолоджуйтесь!!! 😘 ",- йдеться в підписі.

Нагадаємо, що Шульженко з лікарняного ліжка завила про несправедливість: "за що я так важко розплачуюся?".

Як повідомляла Politeka, Шульженко після реанімації висунула жорсткий ультиматум чоловікові Корольової: "якщо він публічно...".