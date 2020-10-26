Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, поділилася особистим селфі зі спальні

Молода знаменитість любить хвалитися розкішними образами на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Дівчина не тільки показує фото, відзняті під час роботи над черговою рекламою одягу, але ще і часто ділиться особистими Селфі.

Володіючи яскравою зовнішністю, Кім не приховує, що їй подобається її образ і вона не хоче ховати тіло. Лі підкреслює достоїнства тісними сукнями з непристойно глибокими вирізами, показує, як виглядає без ліфчика або позує в одній сорочці.

На домашньому Селфі красуня з'явилася в одному лише рожевому халатику з мереживами і кокетливо розпустила пояс, показавши тим самим, що позує вона без ліфчика. Дівчина трохи схилила голову вниз, акцентувавши увагу на бюсті і пухких губах. При цьому скромності чи не позичати:

"Дивлячись у дзеркало, я дякую Богові за те, ким збираюся стати️️", - пише кім.

Ось що відповідають в мережі:

"Ти така красива Кім Лі!; це те, як ви це називаєте? 🙄 🐺 🐺 ; Дуже чарівна жінка⚘ ⚘ ⚘ ⚘ 💘 💘; Селіна Кайл. 😉 ; Чайнатаун йди. 🐺 🙏 ; Ти схожа на Кайлі Дженнер; ким ти збираєшся бути?; Я люблю тебе, Крихітка. Ти вийдеш за мене?; Бомба 💣 ❤️😘😍; Круто ❤️; Ви дуже гарна жінка woman; Amor 😘😍❤️; Королева усього серця; Ing 🔥Унікальний і такий талановитий малюк; 💝😘 красиво; Сексуальний 🔥🔥; Ось-ось буде? Я знав це! Victoria Secret зареєструвала вас як ангела? 🔥🔥🔥».

Раніше ми також писали, що модель почала підкорювати Instagram кілька років тому. Дівчина все ще набирає популярність в соціальній мережі, тому намагається активно публікувати фото і показувати нові образи. Дівчина має досить яскравою зовнішністю і не приховує, що їй лестить ту увагу, яку їй приділяють.

Так, в Instagram Кім Лі найчастіше показує особисті Селфі і промо-фото до нових рекламних фотосесій.

Дівчина не оголюється зайвий раз, але з легкістю вирішується на пікантну зйомку з демонстрацією свого тіла – в бікіні, білизна або в одних мереживах. Цього разу Лі постала в одній вільній сорочці з розстебнутими гудзиками і навіть трохи показала свій бюст.

Нагадавши, корейська Кардашьян засліпила видами на свої принади в червоній білизні

А ще Politeka писала, що корейська Кардашьян в атласній білизні опустилася на коліна

А ще Politeka повідомляла, що корейська Кардашьян задерла сукню і потрясла красотами в образі хижачок