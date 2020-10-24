Популярна українська співачка Світлана Лобода подражнила шанувальників, вбравшись у вузькі шорти

Кадри знаменитість викинула в Instagram, передає Politeka.

Так, красуня зображена під час прогулянки на яхті. На Лободі можна помітити вузькі шорти й крихітний купальник. У якийсь момент співачка нахиляється, явно засвітивши зайве на камеру.

Однак Лобода швидко зрозуміла свою помилку, повернувши голову в кадр і зробивши здивоване обличчя.

Також співачка поділилася знімком, де вона прогулюється все в тому ж вбранні, але вже по суші. Шанувальників красуня позбавила від можливості що-небудь сказати, викинувши кадри в Stories.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Світлана Лобода показала бездоганну фігуру, вбравшись в крихітне бікіні

"Чим ближче до кінця відпочинок, тим солодше промені сонця 🌞 Загар або 👉 благородна блідість? )) Що вибираєте ви?» - йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках Лобода позує в крихітному чорному бікіні, яке ефектно підкреслює її й без того точену фігуру. Як можна помітити, засмага у співачки просто неймовірний.

Нагадавши, Лобода в незвичайному купальнику продемонструвала розкішне тіло: "все напоказ! Діти ж дивляться!».

Як повідомляла Politeka, сяюча Лобода залізла у ванну і показала зайве в тонкому ліфчику: "Монро нашого часу".

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