Популярна американська модель Кайлі Дженнер похвалилася бездоганними вигинами, намагаючись зрівнятися з подругою

Знімки опубліковані на фан-сторінці знаменитості в Instagram, передає Politeka.

"Малятка Prada", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках видно, що Кайлі Дженнер позує в облягаючій зухвалійміні-сукні поруч зі своєю подругою, випромінюючи неймовірну красу. Уточнимо, що шанувальники красуні прийшли в «дикий» захват від побаченого.

"Вау, які хижі крихітки«,» це просто непередавана краса«,» дуже гарячі крихти«,» одна краща за іншу", пишуть вони.

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На фото Кайлі і Кім позують в майках і трусиках в душі. Дівчата були зовсім мокрі, а на них лилася вода. Зірки без сорому демонстрували апетитні форми на дуже гарячому знімку. На інших кадрах Кім і Кайлі теж разом в різних ситуаціях. На останньому фото дівчата були в шикарних сукнях.

Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали "тонни" коментарів.

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