Звезда показала себя во всей красе

Американская модель Кендалл Дженнер показала роскошную фигуру, показав безупречные формы в одном боди

Снимок знаменитость выбросила у себя в Instagram, передает Politeka.

«Новые эксклюзивные стили уже доступны!» - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Кендалл Дженнер позирует в одном боди с вырезом, демонстративно показывая идеальные формы во всей красе.

«Пошалим?», «чертовски красивая», «черт, кажется я влюбился в этот снимок», «вау, чертовски хороша», «красотка», «кажется, вы переборщили с красотой. Вы невероятны на этом снимке», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, известная модель Кендалл Дженнер похвасталась невероятной фигурой без белья.

22-летняя американская модель, звезда реалити-шоу и бизнесвумен Кайли Дженнер, частенько выбирает откровенные наряды.

Судя по откровенности последних опубликованных кадров, Кендалл не отказалась от своих привычек.

На этот раз модель предстала на кадре без бюстгальтера, надев лишь кофточку и обтягивающие шорты.

Уточним, что Дженнер — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей современности. Она является сестрой иконы стиля Ким Кардашьян.

Напомним, что Кендалл Дженнер показала роскошную фигуру в коротком топе

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