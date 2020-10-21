Известная модель Кайли Дженнер показала себя на радость фанатов

Кайли в этот раз позировала в светлом топе, сидя за столом. Волосы у Дженнер были распущенными, а образ модель дополнила часами на руке. Звезда сделала акцент на пышном бюсте, который еле вместился в узенький наряд. После этого модель сняли ближе, она улыбнулась и чмокнула губами. Стоит добавить, что Кайли поменяла цвет волос, теперь она блондинка. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик миллионы раз и написали комментарии:

"Ты шикарно выглядишь!", "Блондинка", "Кортни интереснее всего смотреть", "Нам нужна жизнь Кайли второй сезон", "Кайли, тебе нужно поговорить о том, что происходит в Нигерии", "Когда вы срежете эти волосы и продадите их кенийцам?", "Мэм Кайли, вам нужна посудомоечная машина? Я могу это сделать", "Надеюсь, у тебя все хорошо :)", "Ангел во плоти", "Я люблю твой цвет волос, боже".

Сообщалось, что популярная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер покорила видами в бикини.

Грудь едва ли не выскальзывала из маленького лифчика, что придавало образу большей интриги и пикантности.

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