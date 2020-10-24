Ангел легендарного бренду Victoria's Secret Жизель Олівейра захопила бездоганною фігурою в спортивних штанях

Знімками знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram, передає Politeka.

"Ношу кожен день ці спортивні штани", - коротко йдеться в повідомленні.

На знімках видно Олівейру, яка в одних спортивних штанях й топі демонструє розкішну фігуру, ефектно присівши в кадр. Доповнити образ знаменитість вирішила сумочкою і шльопанцями.

"Ось це стиль», «вау, красуня», «ідеал», «дуже красива», «ну нереальна», «дуже мило виглядаєш», «сама досконалість», "вогонь виглядаєш", - пишуть її шанувальники.

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На фото модель стояла в білому напівпрозорій майці і джинсах. Красуня похвалилася своєю фігурою на декількох фото, де позувала в різних позах. На одному з фото можна помітити, як через тканину видно найпікантніше на грудях. Волосся Жизель зібрала в хвіст, а доповнила образ стильними окулярами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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