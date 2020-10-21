Известная модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret показала себя и рассказала об удобстве

На фото модель стояла в белом полупрозрачной майке и джинсах. Красотка похвасталась своей фигурой на нескольких фото, где позировала в разных позах. На одном из фото можно заметить, как через ткань видно самое пикантное на груди. Волосы Жизель собрала в хвост, а дополнила образ стильными очками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Удобные штаны", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"Она и есть жизнь", "Она убивает", "Я весь дрожу", "Очень мило, я люблю такие волосы", "Самая лучшая красивая женщина", "Вы потрясающие", "Так потрясающе", "Абсолютно потрясающая. Очень понравилось", "Мой возлюбленный Иисус", "Твоя горячность просто сошла с ума!", "Прекрасный стиль! Колаб сейчас с нами", "Какие большие".

Сообщалось, что Жизель Оливейра, звезда известного бренда Victoria’s Secret, похвасталась фигурой в дерзком мини.

Уточним, что на кадрах Оливейра позирует в мини-юбке и топе, эффектно показывая идеальный загар. Также можно заметить, что красотка немного вспотела под лучами осеннего солнца.

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