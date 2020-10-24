Популярна модель і ангел бренду Victoria's Secret Белла Хадід захопила шанувальників, показавшись на камеру в одній білизні

Фотографії були опубліковані в Instagram, передає Politeka.

"Прямо в серці, глибоко всередині, ти знаєш правильну відповідь", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Белла Хадід позує в мереживній білизні, ефектно демонструючи розкішну фігуру на повний зріст. У якийсь момент знаменитість вирішила нахилитися, оголивши й без того бездоганні принади.

"Я і так знаю», «вау. Я люблю тебе, королева", "зараховано, Малятко" « "ти неймовірно красива«," як хтось може бути настільки красивою?", "божественне тіло", "неможливо бути такою милою" « "королівське вбрання", - пишуть її шанувальники.

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На одному з фото красуня постала в чорному топі з золотими візерунками, під який не одягла бюстгальтер. Образ довершили масивні сережки-кільця і золота біжутерія, блискучі ланцюжки простяглися від шиї до поясу, зробивши акцент на хвилюючому бюсті.

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