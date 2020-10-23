Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret показала идеальную фигуру в пляжных нарядах

Она разместила кадры горячей фотосессии на своей странице в соцсети "Инстаграм", сообщает Politeka.net. На одном из фото красотка предстала в черном топе с золотыми узорами, под который не надела бюстгальтер. Образ довершили массивные серьги-кольца и золотая бижутерия, сверкающие цепочки протянулись от шеи к поясу, сделав акцент на волнующем бюсте.

На другом снимке можно заметить, что вдобавок к смелому топу Белла Хадид надела обтягивающие штаны, которые соблазнительно приспустила на камеру. Далее модель переоделась в белый-купальник боди, склонилась над аквариумом, и нежно опустила руку в воду. Судя по всему, фотографы снимали звезду из необычного ракурса. Для последнего фото Белла нарядилась в синее платье, которое скрепила булавкой в зоне бикини. Примечательно, что откровенный наряд оставил обнаженной участок тела от шеи до пояса.

Пользователи социальной сети восхитились внешностью и профессионализмом Беллы, оставив ей много приятных отзывов в комментариях:

"Так горячо, я просто не могу"; "Я хочу, чтобы ты перестала быть такой красивой, спасибо"; "драгоценная"; "Я в тебя влюбился"; "Белла - королева"; "Представляю себя выглядящей, как эта женщина"; "Пожалуйста, выйди за меня"; "Ошеломительно"; "Достаточно, Белла, я не могу тебя так сильно любить"; "Твоя улыбка приносит свет".

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