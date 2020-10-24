Вот это настоящая красота

Популярная модель и ангел бренда Victoria’s Secret Белла Хадид восхитила поклонников, показавшись на камеру в одном белье

Фотографии были опубликованы в Instagram, передает Politeka.

«Прямо в сердце, глубоко внутри, ты знаешь правильный ответ», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Белла Хадид позирует в кружевном белье, эффектно демонстрируя роскошную фигуру во весь рост. В какой-то момент знаменитость решила наклониться, оголив и без того безупречные прелести.

«Я и так знаю», «вау. Я люблю тебя, королева», «засчитано, малышка», «ты невероятно красивая», «как кто-то может быть настолько красивой?», «божественное тело», «невозможно быть такой милой», «королевский наряд», - пишут ее поклонники.

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Красотка решила показаться в темном топе, который оздоблен золотыми узорами. "Отягощать" образ бюстгальтером Белла не стала.

Довершали образ красотки серьги-кольца и золотая бижутерия, протянув аксессуары от шеи к бедрам. Благодаря этому снимок получился особенно пикантным.

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