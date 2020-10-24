Популярний український гуморист Юрій Ткач з "Кварталу 95" вразив шанувальників витівкою на сцені

Кадри зірка естради опублікував у себе на сторінці в Instagram, передає Politeka.

"Той момент, коли палиться не можна, а сил триматися вже немає», - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованому ролику Ткач в образі поліцейського "під шофе" намагається сказати, чого він хоче. Друга зірка "Кварталу" Євген Кошовий, дивлячись на це все, не зумів стриматися.

"Я реально дуже хочу, щоб мені дали молодшого лейтенанта. Просто мені в ділянці одному нудно сидіти, а так хоч можна чайок попити, поспілкуватися», - говорить він зі сцени.

Звернемо увагу, що шанувальники Ткача захопилися грою кумира, про що говорять коментарі під кадрами.

"Це був мій улюблений момент дуже круто стримали емоції», «красава», «супер взагалі», «від зараз прям дивимося Полтаву і чекаємо наступну сезон«,» обожнюю такі моменти«,» просто бог", - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, 36-річний український гуморист, зірка "Квартал 95" Юрій Ткач викликав фурор новою витівкою

Так, Ткач зосереджено спостерігав за ілюзіоністом, що виконує трюк з декількома м'ячиками. У якийсь момент Юрій прикрив рот рукою-показуючи всім своїм виглядом, що йому раптово стало погано.

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Як повідомляла Politeka, Юрій Ткач з " Квартал 95» викликав фурор яскравим перевтіленням

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