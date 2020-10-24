Легенда американського Голлівуду, актриса Памела Андерсон спокусила пружними формами, розвалившись на ліжку
Знімок красуня опублікувала у себе на сторінці в Instagram, передає Politeka.
"Я обожнюю боротьбу, яку ти несеш в собі. Я обожнюю вашу жахливу щирість (Нік Міллер)», - йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку Андерсон позує на ліжку, ефектно вмостившись на ньому без білизни. При цьому красуня не забула про свій фірмовий, «дикий» погляд».
"Бомба«,» ти не можеш виглядати красивіше того, що я зараз бачу«,» як завжди – гаряча до неподобства«," ти й зараз ікона стилю, Пем. Всі чекають твоїх фотографій, зроблених сьогодні " - пишуть її шанувальники.
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До цього ми розповідали, що красуня і у свої 53 роки виглядає добре, що доводить відвертими знімками в мережі. Зірка порадувала шанувальників фото в сторіз Instagram.
Памела постала в білосніжній сорочці. З декольте визирали грудей і спокушали своєю формою.
На зірці також були красиві туфельки на шпильці. Модель грайливо закинула ніжку, блиснувши ідеальним стегном - це блаженство для всіх фанатів.
У руці відома блондинка затиснула рожеву сумочку.
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