Колишня учасниця групи «Серебро» Оля Серябкіна похвалилася бездоганною фігурою, показавшись на вулиці в одній білизні

Кадри були опубліковані на сторінці знаменитості на фан-сторінці красуні в Instagram, передає Politeka.

"Ти стала більше, ніж просто кумиром", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Серябкіна в одній чорній білизні демонстративно чіпає себе за пікантні місця, після чого демонструє і без того розкішну фігуру в різних позах.

Уточнимо, що шанувальники активно лайкали кадри із зіркою, хоча і не наважилися їх коментувати.

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Цього разу виконавиця постала перед шанувальниками в довгому сірому плащі, недбало перев'язавши його поясом на талії. Судячи з вигляду, верхній одяг виявилася трохи велика, і Ользі Серябкіної довелося закатати рукава.

У такому осінньому образі співачка прогулялася по вулиці. Вона сфотографувалася на троутарі біля палаючих ліхтарів, засунувши руки в кишені. Красуня злегка підняла підборіддя і подивилася в камеру спідлоба, з таким поглядом вона придбала дуже спокусливий вигляд.

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