Популярная певица Ольга Серябкина, бывшая участница группы "Серебро", прогулялась в раскованном ночном образе

Как пишет Politeka.net, звезда опубликовала новое томное фото на своей странице в "Инстаграм". На этот раз исполнительница предстала перед поклонниками в длинном сером плаще, небрежно перевязав его поясом на талии. Судя по виду, верхняя одежда оказалась немного велика, и Ольге Серябкиной пришлось закатать рукава.

В таком осеннем образе певица прогулялась по улице. Она сфотографировалась на троутаре возле горящих фонарей, засунув руки в карманы. Красотка слегка вздернула подбородок и посмотрела в камеру исподлобья, с таким взглядом она приобрела очень соблазнительный вид.

"Что посмотреть сегодня вечером? Посоветуйте фильм 💛✨", - поинтересовалась Ольга у пользователей соцсети.

Комментаторы откликнулись на просьбу Серябкиной, а вместе с тем засыпали ее комплиментами и позитивными отзывами:

"Какая красивая"; "Пуся 🤤❤️" ; "Дорогая, ты очень милая .. Очень милая .. Так невероятно Вы заслуживаете музыкальной темы🤗 Не смотри в зеркало. Посмотри мне в глаза. Если бы в словаре был какой-нибудь синоним слова красота, то это должно было быть ваше имя😍 Я до сих пор не видел настоящей красоты"; "Такая, как маньяк.😁"; "Что нибудь из классики взгляни, куколка. Например Однажды в Америке.🤟 Шикарный но долгий фильм Последний дон🤟👏"; "Оленька милая, я всегда верю в тебя"; "Оленька, солнышко дорогая, мне не стыдно говорить о том, что ты самая красивая и хорошая девушка в этом мире"; "стильно"; "Ночь и ты, самая красивая девушка в мире".

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