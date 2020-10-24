Популярна українська ведуча Оля Фреймут показала результат походу в музей перед тим, як станцювати з Лесею Нікітюк на "Танцях з зірками"

Кадр знаменитість викинула в Instagram, передає Politeka.

«Як бачите, ми добре провели час у музеї. Спасибі екскурсоводу Оксані Олексіївні за доступну розповідь", - йдеться в повідомленні.

На знімку Фреймут позує в явно незвичному для себе вбранні: лицарській кольчузі. В руках у зірки меч і щит, а сама знаменитість дивиться в сторону.

Крім того, Фреймут також залишила на знімку геомітку - музей вона відвідала на Золотих Воротах.

Уточнимо, що шанувальників Фреймут позбавила від можливості що-небудь сказати, викинувши кадр у себе в Stories.

Як повідомлялося до цього, продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк розкрив секрети проекту і розповів, чи платять зіркам за участь у шоу

За словами продюсера, який працює з найпопулярнішими шоу в Україні, контракти з зірками, які беруть участь у проекті, укладаються задовго до старту шоу. Учасників для чергового сезону команда проекту починає підбирати за рік до старту.

Нагадаємо, що нова сутичка скандальної Ольги Фреймут з Кухар на" Танцях з зірками": "досить нити в камеру, а вперед в зал!".

Як повідомляла Politeka, Дімопулос з " Танців з зірками "розбурхала уяву в декольте до пупка:"який кадр".

Також Politeka писала, що конфлікт Фреймут і Єфросиніної на "Танцях з зірками" отримає продовження: "Ольга Батьковна, тримайтеся!".