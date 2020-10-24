Такой звезду еще не видели

Популярная украинская ведущая Оля Фреймут показала результат похода в музей перед тем, как станцевать с Лесей Никитюк на «Танцях з зірками»

Кадр знаменитость выбросила в Instagram, передает Politeka.

«Как видите, мы хорошо провели время в музее. Спасибо экскурсоводу Оксане Алексеевне за доступный рассказ», - говорится в сообщении.

На снимке Фреймут позирует в явно непривычном для себя наряде: рыцарской кольчуге. В руках у звезды меч и щит, а сама знаменитость смотрит в сторону.

Кроме того, Фреймут также оставила на снимке геометку - музей она посетила на Золотых Воротах.

Уточним, что поклонников Фреймут избавила от возможности что-либо сказать, выбросив кадр у себя в Stories.

Как сообщалось до этого, продюсер "Танців з зірками" Владимир Завадюк раскрыл секреты проекта и рассказал, платят ли звездам за участие в шоу

По словам продюсера, который работает с самыми популярными шоу в Украине, контракты со звездами, которые участвуют в проекте, заключаются задолго до старта шоу. Участников для очередного сезона команда проекта начинает подбирать за год до старта.

Напомним, что новая схватка скандальной Ольги Фреймут с Кухар на "Танцях з зірками": "Хватит ныть в камеру, а вперед в зал!".

Как сообщала Politeka, Димопулос из "Танців з зірками" взбудоражила воображение в декольте до пупка: "Какой кадр".

Также Politeka писала, что конфликт Фреймут и Ефросининой на "Танцях з зірками" получит продолжение: "Ольга Батьковна, держитесь!".