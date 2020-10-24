Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром грудей, похвалилася спокусливими формами в пікантних нарядах

Кадри знаменитість опублікувала в TikTok, передає Politeka.

Так, на опублікованих кадрах Кузнєцова в пікантному топі і з полуницею в руках, позує на пляжі в гарячому купальнику, а також стрибає на батуті. Крім того, на кадрах Кузнєцова в облягаючому платті з декольте ефектно дефілює на камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Привіт, пупся«,» дорогуша, Привіт«,» я б цю полуницю з'їв", - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, українська модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як володарка найбільших натуральних грудей в країні, показала, як підбирає образи для хелловінської фотосесії

На нових коротких відео Кузнєцова показала, як приміряє різні похмурі аксесуари. Серед них виявилися вінки на голову з чорними трояндами і рогами, а також кокетлива вуаль в чорну сіточку.

"Займаюся підбором образу на хелловінську фотосесію. Як вам такий вінок?..Ось мій другий образ. Який вінок краще, ДО РЕЧІ?",- цікавиться красуня.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром бюста ледь не розірвала блузку пишною гордістю.

Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром бюста підкорила подіум у короткій сукні.

Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром звела з розуму формами в облягаючому топі:»плоди дозріли".