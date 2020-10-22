Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, устроила жаркие игры на камеру

Их красотка опубликовала в Instagram, передает Politeka.

Так, Кузнецова позирует на балконе в наряде с экстремальным декольте, которое максимально оголяет ее главную гордость. При этом сама девушка показывает, как ест клубнику, игриво при этом «стреляя» глазами на камеру.

Популярные статьи сейчас

Молодые жены Комарова, Цекало, Макаревича и Павлика показали, чем покорили знаменитостей: яркие фото пар

В МОН раскрыли, что ждет украинских школьников после 30 октября: «Дети должны…»

"Нереальная!": дерзкая Бузова засветила нижнее белье, не устояла даже "любовница" Меладзе

Ненакрашенная Волочкова удивила внешностью в спортивках: "Я не смогла..."
Показать еще

Поклонников красотка избавила от возможности что-либо сказать, выложив ролик в Сторис. Однако многие из них хотели бы поинтересоваться: «Сладкая клубника?».

Как сообщалось до этого, украинская модель Мила Кузнецова, прославившаяся как обладательница самой большой натуральной груди в стране, показала, как подбирает образы для хэллоуинской фотосессии

На новых коротких видео Кузнецова показала, как примеряет разные мрачные аксессуары. Среди них оказались венки на голову с черными розами и рогами, а также кокетливая вуаль в черную сеточку.

«Занимаюсь подбором образа на хэллоуинскую фотосессию. Как вам такой венок?..Вот мой второй образ. Какой венок лучше, кстати?», - интересуется красотка.

Напомним, украинка с 13-м размером бюста едва не разорвала блузку пышной гордостью.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером бюста покорила подиум в коротком платье.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером свела с ума формами в облегающем топе: «Плоды созрели».