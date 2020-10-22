Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, устроила жаркие игры на камеру

Их красотка опубликовала в Instagram, передает Politeka.

Так, Кузнецова позирует на балконе в наряде с экстремальным декольте, которое максимально оголяет ее главную гордость. При этом сама девушка показывает, как ест клубнику, игриво при этом «стреляя» глазами на камеру.

Поклонников красотка избавила от возможности что-либо сказать, выложив ролик в Сторис. Однако многие из них хотели бы поинтересоваться: «Сладкая клубника?».

Как сообщалось до этого, украинская модель Мила Кузнецова, прославившаяся как обладательница самой большой натуральной груди в стране, показала, как подбирает образы для хэллоуинской фотосессии

На новых коротких видео Кузнецова показала, как примеряет разные мрачные аксессуары. Среди них оказались венки на голову с черными розами и рогами, а также кокетливая вуаль в черную сеточку.

«Занимаюсь подбором образа на хэллоуинскую фотосессию. Как вам такой венок?..Вот мой второй образ. Какой венок лучше, кстати?», - интересуется красотка.

Напомним, украинка с 13-м размером бюста едва не разорвала блузку пышной гордостью.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером бюста покорила подиум в коротком платье.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером свела с ума формами в облегающем топе: «Плоды созрели».